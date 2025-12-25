Ажіотаж пішов на спад: у ДПСУ розповіли, коли зникнуть черги на кордоні

За словами Демченка, пікові навантаження фіксували у суботу та неділю:

у суботу кордон перетнули близько 140 тисяч осіб;

у неділю - 155 тисяч, що стало найвищим показником після завершення літнього сезону.

Втім, уже з понеділка, 22 грудня, пасажиропотік почав зменшуватися. За минулу добу кордон перетнули майже 100 тисяч людей на в’їзд та виїзд, при цьому переважає саме в’їзд в Україну.

Станом на зараз суттєвих черг на пунктах пропуску не фіксують.

Найзавантаженішим традиційно залишається напрямок кордону з Польщею - на нього припадає близько 50% усього пасажиропотоку. Саме там у пікові дні виникали найбільші черги, однак наразі вони відсутні.

Коли чекати нового піку

За прогнозом ДПСУ, протягом сьогоднішнього дня пасажиропотік і надалі зменшуватиметься. Також не очікується значної активності 1 січня.

Водночас уже з найближчих вихідних потік знову почне зростати і залишатиметься підвищеним упродовж усього новорічно-різдвяного періоду. Пік черг на виїзд з України очікується у перші дні січня - саме тоді, коли громадяни, які приїхали на свята, повертатимуться назад.

За словами Демченка, завершення ажіотажу варто очікувати ближче до 10 січня, після закінчення шкільних канікул та святкових відпусток.