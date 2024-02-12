UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Азербайджані ЦВК підтвердила перемогу на виборах чинного президента Алієва

Фото: Ільхам Алієв, президент Азербайджану (facebook.com/LiderIlhamAliyev)
Автор: Володимир Костирін

В Азербайджані за результатами підрахунку голосів на позачергових виборах президента, що відбулися 7 лютого, перемогу отримав чинний глава держави Ільхам Алієв.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на АЗЕРТАДЖ.

На засіданні Центральної виборчої комісії (ЦВК) були оголошені результати підрахунку голосів на виборах, згідно з якими Алієв отримав 92,12% - його кандидатуру підтримали загалом 4 567 458 виборців.

Інші шість "суперників" чинного президента на виборах отримали значно меншу кількість голосів. Так, кандидат на виборах Захід Орудж має за даними ЦВК 2,17%, Фазіль Мустафа - 1,99%, Гудрат Гасангулієв - 1,72%, Разі Нуруллаєв - 0,80%, Ельшад Мусаєв - 0,66% та Фуад Алієв - 0,54%.

В заяві азербайджанської ЦВК також зазначається, що явка на цих позачергових президентських виборах склала 76,43%.

Особливість виборів

На засіданні ЦВК було наголошено, що "організовані на високому рівні вибори, які вперше були проведені в умовах повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, у всіх регіонах республіки, включаючи звільнені від окупації регіони, пройшли вільно, справедливо та прозоро". У ЦВК додали, що це стало "історичною подією у суспільно-політичній життя країни, що становить виняткове значення".

У відстеженні виборчих процесів взяли участь, зокрема, 790 міжнародних спостерігачів, які представляють 72 міжнародні структури та 89 країн.

Вибори в Азербайджані

Раніше повідомлялося, що у грудні минулого року президент Азербайджану Ільхам Алієв призначив позачергові президентські вибори на 7 лютого 2024 року.

Нагадаємо, до цього востаннє вибори президента Азербайджану проводилися 11 квітня 2018 року. Вони також були позачерговими.

До слова, минулого року в Азербайджані вперше провели електронний екзит-пол. За результатами перемогу на виборах вчетверте поспіль здобув чинний президент країни Ільхам Алієв із результатом у 86,53% голосів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ільхам АлієвАзербайджанПрезидентські вибори