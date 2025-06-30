В Азербайджані силовики проводять обшуки у російських пропагандистів

У столиці Азербайджану Баку поліція провела обшуки в офісі російського пропагандистського агентства "Sputnik-Азербайджан". Це сталося після рейдів російських силовиків у Єкатеринбурзі, де загинули кілька азербайджанців та ще десятки осіб затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vesti.az .

Відомо, що "Sputnik-Азербайджан" є частиною державного російського медіахолдингу "Россия сегодня", який підпорядковується Кремлю.

Зазначається, що азербайджанська поліція провела обшуки в офісі "Sputnik-Азербайджан" у Баку. Втім, причини перевірки офіційно не озвучені, як і результати слідчих дій.

Що передувало

Обшуки відбулися на фоні гучного інциденту в Єкатеринбурзі, де російські силовики затримали дев’ятьох азербайджанців, звинувативши їх у замовних убивствах. У ході операції загинули двоє братів, кількох інших було госпіталізовано.

Після цього міністерство культури Азербайджану оголосило про скасування всіх культурних заходів, які в країні планували провести російські державні або приватні організації. Заборона стосується концертів, вистав, фестивалів, виставок та інших подій.

Рішення ухвалено "у зв'язку з демонстративними, цілеспрямованими і позасудовими вбивствами та актами насильства, вчиненими правоохоронними органами Росії проти азербайджанців у Єкатеринбурзі".

У відомстві підкреслили, що такі інциденти "останнім часом набули системного характеру".

Нагадаємо, у вересні 2023 року Азербайджан провів силову операцію в Нагірному Карабаху, яку офіційно назвав "антитерористичними заходами". Ці дії фактично завершили збройне протистояння між Азербайджаном і Вірменією. Однак повноцінного мирного договору між державами досі не підписано.

У конфлікті також брала участь Росія: її так званий миротворчий контингент перебував у регіоні Нагірного Карабаху під виглядом стабілізаційної місії.

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