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В Азербайджане силовики проводят обыски у российских пропагандистов

Понедельник 30 июня 2025 13:58
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В Азербайджане силовики проводят обыски у российских пропагандистов Фото: в Азербайджане силовики проводят обыски у российских пропагандистов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В столице Азербайджана Баку полиция провела обыски в офисе российского пропагандистского агентства "Sputnik-Азербайджан". Это произошло после рейдов российских силовиков в Екатеринбурге, где погибли несколько азербайджанцев и еще десятки человек задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vesti.az.

Отмечается, что азербайджанская полиция провела обыски в офисе "Sputnik-Азербайджан" в Баку. Впрочем, причины проверки официально не озвучены, как и результаты следственных действий.

"Несмотря на официальную остановку деятельности "Sputnik-Азербайджан", агентство фактически продолжало свою работу, а сотрудники регулярно посещали офис, - пишет издание.

Известно, что "Sputnik-Азербайджан" является частью государственного российского медиахолдинга "Россия сегодня", который подчиняется Кремлю.

Что предшествовало

Обыски прошли на фоне громкого инцидента в Екатеринбурге, где российские силовики задержали девять азербайджанцев, обвинив их в заказных убийствах. В ходе операции погибли двое братьев, несколько других были госпитализированы.

После этого министерство культуры Азербайджана объявило об отмене всех культурных мероприятий, которые в стране планировали провести российские государственные или частные организации. Запрет касается концертов, спектаклей, фестивалей, выставок и других событий.

Решение принято "в связи с демонстративными, целенаправленными и внесудебными убийствами и актами насилия, совершенными правоохранительными органами России против азербайджанцев в Екатеринбурге".

В ведомстве подчеркнули, что такие инциденты "в последнее время приобрели системный характер".

Напомним, в сентябре 2023 года Азербайджан провел силовую операцию в Нагорном Карабахе, которую официально назвал "антитеррористическими мероприятиями". Эти действия фактически завершили вооруженное противостояние между Азербайджаном и Арменией. Однако полноценный мирный договор между государствами до сих пор не подписан.

В конфликте также участвовала Россия: ее так называемый миротворческий контингент находился в регионе Нагорного Карабаха под видом стабилизационной миссии.

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