В Азербайджані повідомили про обстріл з боку вірменських військ. Єреван спростовує
В Азербайджані повідомили, що позиції їхньої армії потрапили під обстріл з боку вірменських збройних сил. У Єревані виступають зі спростуванням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Азербайджану.
Як зазначили в азербайджанському військовому відомстві, атаки сталися у двох районах.
"16 грудня о 23:35 підрозділи збройних сил Вірменії відкрили вогонь по позиціях азербайджанської армії в напрямку населеного пункту Зайлик Кельбаджарського району з позицій, розташованих в напрямку населеного пункту Юхарі Шорджа Басаркечарського району", - йдеться у заяві міністерства.
Крім того, 17 грудня о 09.05 позиції азербайджанської армії у напрямку населеного пункту Нагдалі Лачинського району було обстріляно учасниками незаконного вірменського збройного формування на території республіки, де тимчасово дислокуються російські миротворці, йдеться у заяві.
"Нашими підрозділами, розташованими на зазначених напрямках, вжито відповідних заходів реагування", - додали до Міноборони Азербайджану.
Водночас у Міноборони Вірменії виступили із заявою, що жодного обстрілу не було, і дорікнули Баку в дезінформації.
"Міністерство оборони Азербайджану знову поширило дезінформацію. 16 грудня о 23:35 підрозділи ВР РА не обстрілювали азербайджанські позиції, розташовані на східному напрямку смуги вірмено-азербайджанського кордону", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, перед цим, наприкінці листопада, в Азербайджані заявляли про чергові обстріли в районі держкордону з Вірменією, і в Єревані тоді теж звинувачували Баку в поширенні дезінформації.
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