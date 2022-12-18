В Азербайджані повідомили про обстріл з боку вірменських військ. Єреван спростовує

В Азербайджані повідомили, що позиції їхньої армії потрапили під обстріл з боку вірменських збройних сил. У Єревані виступають зі спростуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Азербайджану.

Як зазначили в азербайджанському військовому відомстві, атаки сталися у двох районах.

"16 грудня о 23:35 підрозділи збройних сил Вірменії відкрили вогонь по позиціях азербайджанської армії в напрямку населеного пункту Зайлик Кельбаджарського району з позицій, розташованих в напрямку населеного пункту Юхарі Шорджа Басаркечарського району", - йдеться у заяві міністерства.

Крім того, 17 грудня о 09.05 позиції азербайджанської армії у напрямку населеного пункту Нагдалі Лачинського району було обстріляно учасниками незаконного вірменського збройного формування на території республіки, де тимчасово дислокуються російські миротворці, йдеться у заяві.

"Нашими підрозділами, розташованими на зазначених напрямках, вжито відповідних заходів реагування", - додали до Міноборони Азербайджану.

Водночас у Міноборони Вірменії виступили із заявою, що жодного обстрілу не було, і дорікнули Баку в дезінформації.