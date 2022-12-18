ua ru
Вс, 18 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Азербайджане сообщили об обстрелах со стороны армянских войск. Ереван опровергает

Новина українською →
Воскресенье 18 декабря 2022 08:17
В Азербайджане сообщили об обстрелах со стороны армянских войск. Ереван опровергает Фото: в районе армяно-азербайджанской границы произошла стрельба (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Азербайджане сообщили, что позиции их армии попали под обстрел со стороны армянских вооруженных сил. В Ереване выступают с опровержением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

Как отметили в азербайджанском военном ведомстве, атаки произошли в двух районах.

"16 декабря в 23:35 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зайлык Кельбаджарского района с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхари Шорджа Басаркечарского района", - говорится в заявлении министерства.

Кроме того, 17 декабря в 09.05 позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Нагдали Лачинского района был обстрелян участниками незаконного армянского вооруженного формирования на территории республики, где временно дислоцируются российские миротворцы, говорится в заявлении.

"Нашими подразделениями, расположенными на указанных направлениях, приняты соответствующие меры реагирования", - добавили в Минобороны Азербайджана.

В то же время в Минобороны Армении выступили с заявлением, что никакого обстрела не было, и упрекнули Баку в дезинформации.

"Министерство обороны Азербайджана снова распространило дезинформацию. 16 декабря в 23:35 подразделения ВС РА не обстреливали азербайджанские позиции, расположенные на восточном направлении полосы армяно-азербайджанской границы", - указано в сообщении.

Напомним, перед 'этим, в конце ноября, в Азербайджане заявляли об очередных обстрелах в районе госграницы с Арменией, и в Ереване тогда тоже обвиняли Баку в распространении дезинформации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азербайджан Армения
NEWS
ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах