В Азербайджані діяла іранська шпигунська мережа: її викрили

В Азербайджані силовики викрили іранську шпигунську мережу і затримали кілька осіб, причетних до неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Trend .

Більше деталей правоохоронці поки що не дають, пояснюючи це тим, що операція ще триває.

"В результаті проведеної правоохоронними органами операції було викрито шпигунську мережу та затримано кількох осіб", - повідомляє видання.

Нагадаємо, що днями вздовж кордоном з Азербайджаном пів години літав іранський військовий літак.

А 27 січня в Ірані чоловік зі зброєю напав на посольство Азербайджану. Він убив начальника служби безпеки і ще двох охоронців.

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