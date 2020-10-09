В Азербайджане заявили о гибели еще 31 мирного жителя

Фото: конфликт в Нагорном Карабахе (twitter.com lentaruofficial)

Число мирных жителей Азербайджана, убитых в результате обстрелов с армянской стороны в Нагорном Карабахе, возросло до 31. Еще 164 мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает APA.

Также сообщается, в результате обстрелов населенных пунктов с армянской стороны, были повреждены 142 гражданских объекта и 1054 дома.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе продолжаются активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что Вооруженные силы Армении в понедельник, 5 октября, снова обстреляли город Гяндже, который является вторым по величине в Азербайджане.

Кроме того, в Министерстве обороны Армении заявили, что военные страны уничтожили большое азербайджанское подразделение, которое насчитывало более 200 человек.

Также РБК-Украина писало, что армия Азербайджана взяла под свой контроль три оккупированных населенных пункта и ряд высот в Нагорном Карабахе. Азербайджанский флаг подняли над селами Шихали-Агалы, Сарыджалы, Мазра.