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В Азербайджане задержали лидера оппозиционной партии

Новости » Происшествия    18.11.2018 - 16:50
В Азербайджане задержали лидера оппозиционной партии
Фото: Али Керимли (az.wikipedia.org)

Его и более 50 активистов задержали в ходе несанкционированного шествия в Баку

В ходе несанкционированного шествия 17 ноября в Баку правоохранители задержали несколько десятков человек, в том числе председателя оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Turan.

Сообщается, что причиной задержания стала попытка оппозиционеров пройти маршем по улицам города и повторить маршрут студентов Бакинского госуниверситета, которым они прошли 17 ноября 1988 года.

По словам очевидцев, правоохранители задержали более 50 человек. Отметим, что вечером в субботу полиция освободила 20 активистов партии Народного фронта. Однако никто из освобожденных не видел Керимли.

По данным на сегодня, правоохранительные органы не предоставляют информации о месте содержания Керимли. Под стражей также до сих пор остаются активисты.

Напомним, в Минске в ходе "Акции освобождения и солидарности", проводившейся в День независимости Беларуси полиция задержала около 30 человек. 

 

 

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