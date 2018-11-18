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В Азербайджані затримали лідера опозиційної партії

Новини » Надзвичайні події    18.11.2018 - 16:50
В Азербайджані затримали лідера опозиційної партії
Фото: Алі Керімлі (az.wikipedia.org)

Його і понад 50 активістів затримали в ході несанкціонованої ходи в Баку

В ході несанкціонованої ходи 17 листопада в Баку правоохоронці затримали кілька десятків осіб, в тому числі голову опозиційної партії Народного фронту Азербайджану (ПНФА) Алі Керімлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Turan.

Повідомляється, що причиною затримання стала спроба опозиціонерів пройти маршем вулицями міста і повторити маршрут студентів Бакинського держуніверситету, яким вони пройшли 17 листопада 1988 року.

За словами очевидців, правоохоронці затримали понад 50 людей. Зазначимо, що увечері в суботу поліція звільнила 20 активістів партії Народного фронту. Однак ніхто із звільнених не бачив Керімлі.

За даними на сьогодні, правоохоронні органи не надають інформації про місце утримання Керімлі. Під вартою також досі залишаються активісти.

Нагадаємо, в Мінську в ході Акції звільнення і солідарності", що проводилася в День незалежності Білорусі поліція затримала близько 30 осіб.

 

 

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