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В Азербайджане назвали условия обращения за военной помощью к Турции

Автор: Игорь Литвиненко

Азербайджан имеет соглашение с Турцией об оказании военной помощи. Такая помощь может быть оказана Турцией в случае внешней агрессии против Азербайджана.

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Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью BBC, слова которого цитирует его пресс-служба.

Алиев отметил, что сейчас нет необходимости в привлечении Турции к военному конфликту в Нагорном Карабахе.

"Однако за многие годы до этого мы подписали с Турцией документ, предусматривающий в том числе военную поддержку в случае агрессии. Таким образом, у нас есть с Турцией формат, юридическая база, такая же, как в той или иной степени у Армении с Россией. Если Азербайджан столкнется с агрессией и увидит необходимость военной поддержки Турции, тогда мы рассмотрим этот вариант", - сказал Алиев.

Напомним, в конце октября Армения запросила помощь у России для обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе.

Ранее в Турции заявляли о готовности оказать военную поддержку Азербайджану, если получат такой запрос.

Также РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину создать рабочую группу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

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