В Азербайджане автомобиль подорвался на мине, есть жертвы

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В Физулинском районе Азербайджана автомобиль подорвался на противотанковой мине. В результате происшествия погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

"28 ноября в районе 15:20 четверо гражданских лиц, находясь в машине, подорвались, по первичным данным, на противотанковой мине на территории села Ашаги Сейидахмедли Физулинского района", - говорится в сообщении.

На метро происшествия прибыли сотрудники прокуратуры. Осмотрев тела погибших, они назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Личности погибших уже установлены. Прокуратура возбудила два уголовных дела.

Напомним, в начале октября Азербайджан восстановил контроль над населенным пунктов Ашаги в Нагорном Карабахе, который находился под оккупацией Армении.

Ранее сообщалось, что 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.