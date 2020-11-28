ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Азербайджане автомобиль подорвался на мине, есть жертвы

Нагорный Карабах, Суббота 28 ноября 2020 17:27
В Азербайджане автомобиль подорвался на мине, есть жертвы
Фото: табличка (Прес-центр АТО Facebook)
Автор: РБК-Украина

В Физулинском районе Азербайджана автомобиль подорвался на противотанковой мине. В результате происшествия погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

"28 ноября в районе 15:20 четверо гражданских лиц, находясь в машине, подорвались, по первичным данным, на противотанковой мине на территории села Ашаги Сейидахмедли Физулинского района", - говорится в сообщении.

На метро происшествия прибыли сотрудники прокуратуры. Осмотрев тела погибших, они назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Личности погибших уже установлены. Прокуратура возбудила два уголовных дела.

Напомним, в начале октября Азербайджан восстановил контроль над населенным пунктов Ашаги в Нагорном Карабахе, который находился под оккупацией Армении.

Ранее сообщалось, что 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Нагорный Карабахминапроисшествие

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь