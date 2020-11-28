ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Азербайджані автомобіль підірвався на міні, є жертви

Нагірний Карабах, Субота 28 листопада 2020 17:27
В Азербайджані автомобіль підірвався на міні, є жертви
Фото: табличка (Прес-центр АТО Facebook)
Автор: РБК-Україна

У Фізулінському районі Азербайджану автомобіль підірвався на протитанкової міни. У результаті події загинули чотири людини.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури Азербайджану.

"28 листопада в районі 15:20 четверо цивільних осіб, перебуваючи в машині, підірвалися, за попередніми даними, на протитанкової міни на території села Ашаги Сейідахмедлі Фізулінського району", - йдеться в повідомленні.

На метро події прибули співробітники прокуратури. Оглянувши тіла загиблих, вони призначили судово-медичну експертизу.

Особи загиблих встановлені. Прокуратура порушила дві кримінальні справи.

Нагадаємо, на початку жовтня Азербайджан відновив контроль над населених пунктів Ашаги в Нагірному Карабаху, який перебував під окупацією Вірменії.

Раніше повідомлялося, що 10 листопада була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських військових. При цьому Україна виступила з заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагорний Карабах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Нагорный Карабахминапроисшествие

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся