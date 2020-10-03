Азербайджан взяв під контроль ще один населений пункт в Карабаху

Фото: Ільхам Алієв (flickr.com/worldeconomicforum)

Армія Азербайджану у суботу, 3 жовтня, взяла під свій контроль ще один окупований Вірменією населений пункт в Нагірному Карабасі. Азербайджанський прапор сьогодні було піднято над селом Мадагіс.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав азербайджанський президент Ільхам Алієв.

"Сьогодні азербайджанська армія підняла азербайджанський прапор в Мадагісі. Мадагіс наш", - заявив він.

Зазначимо, запеклі бої між арміями Азербайджану та Вірменії почалися минулого тижня та тривають до сьогодні. Азербайджанські війська йдуть у наступ в Нагірному Карабасі з метою припинення вірменської окупації, як стверджують в Баку. Водночас в Єревані говорять, що метою Азербайджану є знищення вірменської нації.

В ході нічних боїв у п'ятницю, 2 жовтня, азербайджанським військам вдалося взяти під свій контроль висоти поблизу Мадагіса.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони Вірменії заявляло про зупинення азербайджанського наступу в Нагірному Карабасі.

Водночас у Туреччині висловлювали сподівання, що Азербайджан продовжить наступ в Нагірному Карабасі.