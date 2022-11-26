Азербайджан відмовився від мирних переговорів з Вірменією через Макрона

Відповідну заяву азербайджанський лідер зробив на міжнародній конференції "Вздовж Серединного коридору: геополітика, безпека та економіка", що проходила в Університеті АДА у Баку

"Зустріч мала відбутися в Брюсселі 7 грудня. Однак учора Хікмет Гаджієв (помічник Ільхама Алієва - ред.) повідомив мені, що з ним зв'язалися з офісу (голови Європейської ради - ред.) Шарля Мішеля. Повідомлялося, що прем'єр-міністр Вірменії може дати згода на цю зустріч тільки в тому випадку, якщо на ній буде присутній президент Франції Емманюель Макрон. Це означає, що зустріч не відбудеться", - заявив він.

При цьому Алієв обґрунтував своє рішення реакцією Франції на недавнє загострення конфлікту між країною та Вірменією.

"Менше ніж через тиждень після зустрічі в Празі президент Макрон у своєму інтерв'ю розкритикував Азербайджан і звинуватив нас у тому, чого ми не робили. Після цього була відома резолюція Сенату Франції, яка є абсолютно неприйнятною і образливою", - сказав Алієв.

Далі, за його словами, була ще одна "антиазербайджанська резолюція" Національної асамблеї Франції, а потім спроба Франції атакувати Байку через саміт Франкофонії.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що нещодавно уряд Вірменії запропонував владі Азербайджану провести комісію з делімітації кордону.

Після цього ОБСЄ заявила про намір надіслати команду з оцінки потреб на кордоні двох країн.

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