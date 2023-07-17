Азербайджан виділив понад 7 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні

Зокрема, Алієв виділив кошти Міністерству енергетики Азербайджану для закупівлі та постачання в Україну електрообладнання.

Кошти на гуманітарну допомогу Україні буде виділено з резервного фонду державного бюджету Азербайджану.

Допомога Азербайджану Україні

Від початку російського вторгнення Баку надало Україні понад тисячу тонн медикаментів, медичного обладнання та гуманітарної допомоги на загальну суму майже на 17 мільйонів доларів.

При цьому Азербайджан є одним із лідерів з гуманітарної допомоги в рамках відновлення енергосистеми України після ракетних ударів з боку Росії.

Серед іншого Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу, що включає 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.