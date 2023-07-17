Азербайджан выделил более 7 млн долларов на гуманитарную помощь Украине

Азербайджан выделил 7,6 млн долларов на оказание гуманитарной помощи Украине. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report.
В частности, Алиев выделил средства Министерству энергетики Азербайджана для закупки и поставки в Украину электрооборудования.
Средства на гуманитарную помощь Украине будут выделены из резервного фонда государственного бюджета Азербайджана.
Помощь Азербайджана Украине
С начала российского вторжения Баку предоставило Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи на общую сумму почти на 17 миллионов долларов.
При этом Азербайджан является одним из лидеров по гуманитарной помощи в рамках восстановления энергосистемы Украины после ракетных ударов со стороны России.
Среди прочего, Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь, включающую 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.
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