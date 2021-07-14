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Азербайджан сообщил о ранении военного из-за перестрелки на границе с Арменией

Автор: Анастасия Рокитна

На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка. Азербайджанская сторона заявила о ранении военного.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе. Кроме того, ранее армянская сторона сообщила о гибели военного из-за перестрелки.

В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями войск ВС Азербайджана, сообщили в пресс-службе.

В Минобороны Армении заявили, что подразделения ВС Азербайджана попытались провести инженерные работы для продвижения позиций.

Напомним, на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка.

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АрменияАзербайджанперестрелка