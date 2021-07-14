Азербайджан повідомив про поранення військового через перестрілку на кордоні з Вірменією

На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася перестрілка. Азербайджанська сторона заявила про поранення військового.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Міноборони Азербайджану .

Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі на кордоні. Крім того, раніше вірменська сторона повідомила про загибель військового через перестрілку.

В даний час ситуація в зазначеному напрямку стабільна, оперативна обстановка контролюється підрозділами військ ЗС Азербайджану, повідомили в прес-службі.

У Міноборони Вірменії заявили, що підрозділи ЗС Азербайджану спробували провести інженерні роботи для просування позицій.