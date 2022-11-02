ua ru
Ср, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Азербайджан начал военные учения на границе с Ираном

Новина українською →
Среда 02 ноября 2022 16:29
Азербайджан начал военные учения на границе с Ираном Иллюстративное фото: Азербайджан начал учения Сил спецназначения на границе с Ираном (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Азербайджан начал проводить военные учения своих Сил спецназначения на границе с Ираном на фоне подготовки Тегераном "возмездия".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report, об этом заявляют в Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, в учениях также задействованы авиация и артиллерийские подразделения.

"Согласно плану, на последующих этапах учений подразделения специального назначения выполнят ряд задач во взаимодействии с оказывающими им поддержку Военно-воздушными силами и подразделениями ракетно-артиллерийских войск", - приводит издание заявление Минобороны.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Саудовская Аравия передала разведданные США о намерении Ирана объявить ей и Ираку войну.

После этого в ночь на 2 ноября в сети начало распространятся поднятого красного флага над одной из иранских мечетей. Сразу же появились теории о том, что это "знамя мести" и Тегеран может объявить войну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Азербайджан Ближний восток
NEWS
Бахмут и Соледар - в эпицентре. В Минобороны рассказали о ситуации на фронте
Бахмут и Соледар - в эпицентре. В Минобороны рассказали о ситуации на фронте
DAILY
"Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС