Азербайджан робить кроки до розриву з Росією, - SPRAVDI

"Баку віддаляється від терористичної Росії та хамської політики диктатора Путіна (мова про лідера РФ - Володимира Путіна, - ред.), - наголосили в центрі.

В SPRAVDI зауважили, що закриття "російського дому" в столиці Азербайджану стало черговим кроком її президента Ільхама Алієва на відсутність нормальних, а не гібридних вибачень з боку Путіна після катастрофи літака, що виконував рейс "Баку - Грозний".

Водночас в центрі зауважили, що цими днями Азербайджан:

демонстративно звільнив скандальну російську суддю Елену Хахалєву, яку раніше було затримано в Баку на прохання Москви;

оголосив обмеження перебування громадян РФ не більше 90 днів протягом року;

на офіційному сайті президента Алієва з’явилось повідомлення про надання Україні виробленого в Азербайджані електрообладнання.

"Як бачимо, не вигадані «українські злочини», а цілком реальні російські - вже призвели до того, що вслід за Єреваном від Москви віддаляється і Баку", - зауважили в SPRAVDI.