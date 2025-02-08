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Азербайджан робить кроки до розриву з Росією, - SPRAVDI

Україна, Субота 08 лютого 2025 22:28
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Азербайджан робить кроки до розриву з Росією, - SPRAVDI Фото: Азербайджан робить кроки до розриву з Росією (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Азербайджан продовжує віддалятися від Росії, посилюючи обмеження для громадян РФ. Ці кроки відображають зміну зовнішньої політики країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

"Баку віддаляється від терористичної Росії та хамської політики диктатора Путіна (мова про лідера РФ - Володимира Путіна, - ред.), - наголосили в центрі.

В SPRAVDI зауважили, що закриття "російського дому" в столиці Азербайджану стало черговим кроком її президента Ільхама Алієва на відсутність нормальних, а не гібридних вибачень з боку Путіна після катастрофи літака, що виконував рейс "Баку - Грозний".

Водночас в центрі зауважили, що цими днями Азербайджан:

  • демонстративно звільнив скандальну російську суддю Елену Хахалєву, яку раніше було затримано в Баку на прохання Москви;
  • оголосив обмеження перебування громадян РФ не більше 90 днів протягом року;
  • на офіційному сайті президента Алієва з’явилось повідомлення про надання Україні виробленого в Азербайджані електрообладнання.

"Як бачимо, не вигадані «українські злочини», а цілком реальні російські - вже призвели до того, що вслід за Єреваном від Москви віддаляється і Баку", - зауважили в SPRAVDI.

Авіакатастрофа в Казахстані

Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані під містом Актау розбився літак "Азербайджанських авіаліній". Президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що Росія повинна визнати провину, покарати винних і виплатити компенсації.

Детальніше про авіакатастрофу літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines у Казахстані - в матеріалі РБК-Україна.

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