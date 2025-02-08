Азербайджан продовжує віддалятися від Росії, посилюючи обмеження для громадян РФ. Ці кроки відображають зміну зовнішньої політики країни.

"Баку віддаляється від терористичної Росії та хамської політики диктатора Путіна (мова про лідера РФ - Володимира Путіна, - ред.), - наголосили в центрі.

В SPRAVDI зауважили, що закриття "російського дому" в столиці Азербайджану стало черговим кроком її президента Ільхама Алієва на відсутність нормальних, а не гібридних вибачень з боку Путіна після катастрофи літака, що виконував рейс "Баку - Грозний".

Водночас в центрі зауважили, що цими днями Азербайджан:

демонстративно звільнив скандальну російську суддю Елену Хахалєву, яку раніше було затримано в Баку на прохання Москви;

оголосив обмеження перебування громадян РФ не більше 90 днів протягом року;

на офіційному сайті президента Алієва з’явилось повідомлення про надання Україні виробленого в Азербайджані електрообладнання.

"Як бачимо, не вигадані «українські злочини», а цілком реальні російські - вже призвели до того, що вслід за Єреваном від Москви віддаляється і Баку", - зауважили в SPRAVDI.