Азербайджан делает шаги к разрыву с Россией, - SPRAVDI
Азербайджан продолжает отдаляться от России, ужесточая ограничения для граждан РФ. Эти шаги отражают изменение внешней политики страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).
"Баку отдаляется от террористической России и хамской политики диктатора Путина (речь о лидере РФ - Владимире Путине, - ред.), - отметили в центре.
В SPRAVDI отметили, что закрытие "русского дома" в столице Азербайджана стало очередным шагом ее президента Ильхама Алиева на отсутствие нормальных, а не гибридных извинений со стороны Путина после катастрофы самолета, выполнявшего рейс "Баку - Грозный".
В то же время в центре отметили, что на днях Азербайджан:
- демонстративно освободил скандальную российскую судью Елену Хахалеву, которая ранее была задержана в Баку по просьбе Москвы;
- объявил ограничение пребывания граждан РФ не более 90 дней в течение года;
- на официальном сайте президента Алиева появилось сообщение о предоставлении Украине произведенного в Азербайджане электрооборудования.
"Как видим, не вымышленные "украинские преступления", а вполне реальные российские - уже привели к тому, что вслед за Ереваном от Москвы отдаляется и Баку", - отметили в SPRAVDI.
Авиакатастрофа в Казахстане
Напомним, 25 декабря в Казахстане под городом Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний". Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Россия должна признать вину, наказать виновных и выплатить компенсации.
Подробнее об авиакатастрофе самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане - в материале РБК-Украина.
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