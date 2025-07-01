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Азербайджан провел облаву на Sputnik: семерых задержали, возбуждено уголовное дело

Вторник 01 июля 2025 13:54
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Азербайджан провел облаву на Sputnik: семерых задержали, возбуждено уголовное дело Фото: В Баку задержали работников Sputnik (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Семерых человек задержали во время обыска в офисе Sputnik в Баку. МВД Азербайджана возбудило уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Qafqazinfo.

Как сообщается, в Баку семеро работников агентства "Sputnik Азербайджан" (отделение российского госагентства "Россия сегодня") стали фигурантами уголовного дела.

Двое из них арестованы, еще пятеро - привлечены к ответственности.

Правоохранители провели обыски в офисе агентства в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

По данным издания, дело касается мошенничества, незаконного предпринимательства и легализации средств, добытых преступным путем.

В МВД сообщили, что следственные действия продолжаются, подробности пока не разглашаются.

Что предшествовало

Напомним, что в столице Азербайджана Баку полиция провела обыски в офисе российского пропагандистского агентства "Sputnik-Азербайджан".

Это произошло после рейдов российских силовиков в Екатеринбурге, где погибли несколько азербайджанцев и еще десятки человек задержали.

В феврале этого года правительство Азербайджана приняло решение приостановить деятельность Sputnik как филиала российского агентства "Россия сегодня".

Это решение было мотивировано необходимостью обеспечить паритет в работе между азербайджанскими государственными медиа за рубежом и иностранными журналистами, работающими в стране.

В частности, количество журналистов "Sputnik Азербайджан" в Баку должно было соответствовать численности сотрудников азербайджанского агентства AZERTAC в России.

Однако редакция и коллектив Sputnik не выполнили эти требования и продолжали работать, что стало основанием для проведения правоохранительной операции.

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