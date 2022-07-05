UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Азербайджан предоставил Украине помощь на 20 млн долларов, - посол

Фото: Азербайджан оказал Украине помощь на 20 млн долларов (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

В Украину направляется очередной гуманитарный груз от Азербайджана. Всего с начала российско-украинской войны Азербайджан направил Украине 1,5 тыс. тонн гуманитарных грузов на 20 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского в Facebook.

"К сбору и направление гуманитарной помощи присоединились регионы Азербайджана, которые имеют партнерские отношения со своими соответствиями в Украине", - написал посол.

Гуманитарная помощь содержит медикаменты, продукты питания с длительным сроком хранения, а также одежду.

Помощь сначала отправляют самолетом в Варшаву, а дальше уже централизовано перенаправляют в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощьАзербайджан