Азербайджан предоставил Украине помощь на 20 млн долларов, - посол

В Украину направляется очередной гуманитарный груз от Азербайджана. Всего с начала российско-украинской войны Азербайджан направил Украине 1,5 тыс. тонн гуманитарных грузов на 20 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского в Facebook.
"К сбору и направление гуманитарной помощи присоединились регионы Азербайджана, которые имеют партнерские отношения со своими соответствиями в Украине", - написал посол.
Гуманитарная помощь содержит медикаменты, продукты питания с длительным сроком хранения, а также одежду.
Помощь сначала отправляют самолетом в Варшаву, а дальше уже централизовано перенаправляют в Украине.
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