Азербайджан надав Україні допомогу на 20 млн доларів, - посол

До України прямує черговий гуманітарний вантаж від Азербайджану. Усього з початку російсько-української війни Азербайджан направив Україні 1,5 тис. тонн гуманітарних вантажів на 20 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Азербайджані Владислава Каневського у Facebook.
"До збору та направлення гуманітарної допомоги долучилися регіони Азербайджану, які мають партнерські відносини зі своїми відповідниками в Україні", - написав посол.
До вантажу входять медикаменти, харчові продукти із тривалим терміном зберігання, а також одяг.
Допомога спочатку надсилається літаком у Варшаву, а далі вже централізовано передається в Україну.
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