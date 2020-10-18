Азербайджан показал захват армянской воинской части

В ходе боевой операции Вооруженных сил Азербайджана на Физулинском направлении была захвачена арменская воинская часть. В Армении уже обвинили азербайджанскую сторону в грубом нарушении соглашения о прекращении огня

Соответствующее видео с захватом воинской части опубликовало Министерство обороны Азербайджана.

Видео взятие военного объекта появилось на youtube - канале днем на 18 октября. В Минобороны Азербайджана показали, как азербайджанский солдат захватил позиции армянского спецназа.

Также в ведомстве отметили, что армянские военные оставив боевую технику, боеприпасы и другие военные средства, были вынуждены бежать.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян отметила, что камеры видеонаблюдения "Армии обороны Арцаха" зафиксировали места с точными геолокационными данными и временем, когда Азербаджан нарушил договоренности.

"Азербайджанские войска, грубо нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, предприняли атаку в направлении армянских позиций", - сообщила Степанян.

Напомним, накануне Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирьи в Нагорном Карабахе.

Также ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что перемирия в Нагорном Карабахе нет, а ситуация на фронте напряженная.