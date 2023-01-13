Азербайджан передал Украине партию энергетического оборудования: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства энергетики Украины.

Первая партия оборудования из Азербайджана, содержащая 45 силовых трансформаторов и 5 электростанций резервного питания, уже распределена между энергетическими компаниями и передана в регионы, наиболее пострадавшие от российских атак.

В Украину поступила вторая часть помощи для энергетического сектора Украины - 45 электростанций резервного питания мощностью от 94 до 150 кВА.

"Хочу выразить личную благодарность своему коллеге, министру энергетики Азербайджана, Парвизу Шахбазову за скорую реакцию и действенную, своевременную поддержку. Мы благодарны за Вашу солидарность с украинским народом", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним, что с начала российского вторжения правительство Азербайджана предоставило Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи на общую сумму почти на 17 миллионов долларов. Также Баку – одним из лидеров по гуманитарной помощи в рамках восстановления энергосистемы Украины после ракетных ударов со стороны России.

Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь, включающую 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

Лидеры Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение о поставках электричества из Азербайджана в Европейский союз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.