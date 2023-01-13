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Азербайджан передал Украине партию энергетического оборудования: подробности

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Украина, Пятница 13 января 2023 15:36
Азербайджан передал Украине партию энергетического оборудования: подробности Фото: Азербайджан передал Украине партию энергетического оборудования (mev.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Азербайджан передал Украине 45 электростанций резервного питания мощностью от 94 до 150 кВА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства энергетики Украины.

"Хочу выразить личную благодарность своему коллеге, министру энергетики Азербайджана, Парвизу Шахбазову за скорую реакцию и действенную, своевременную поддержку. Мы благодарны за Вашу солидарность с украинским народом", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В Украину поступила вторая часть помощи для энергетического сектора Украины - 45 электростанций резервного питания мощностью от 94 до 150 кВА.

Первая партия оборудования из Азербайджана, содержащая 45 силовых трансформаторов и 5 электростанций резервного питания, уже распределена между энергетическими компаниями и передана в регионы, наиболее пострадавшие от российских атак.

Напомним, что с начала российского вторжения правительство Азербайджана предоставило Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи на общую сумму почти на 17 миллионов долларов. Также Баку – одним из лидеров по гуманитарной помощи в рамках восстановления энергосистемы Украины после ракетных ударов со стороны России.

Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь, включающую 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

Лидеры Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение о поставках электричества из Азербайджана в Европейский союз.

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