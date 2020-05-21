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Азербайджан передав Україні 23 тонни медичної допомоги

Новини » Коронавірус     21.05.2020 - 18:02
Азербайджан передав Україні 23 тонни медичної допомоги
Фото: гуманітарний вантаж від Азербайджану (president.gov.ua)

Допомога включається до себе маски, захисні комбінезони та інше медобладнання

Азербайджан передав Україні гуманітарну медичну допомогу вагою 23 тонни. Допомога складається з 100 тисяч масок, 5 тисяч захисних комбінезонів, безконтактних термометрів і дезінфекторів.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Наголошується, що гуманітарний вантаж прибув сьогодні, 21 травня, в аеропорт "Бориспіль".

"Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрів у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київ) літак, який доставив з Баку гуманітарну допомогу нашій державі у рамках протидії поширенню COVID-19. Гуманітарний вантаж загальною вагою 23 тонни, зокрема, включає: 100 тис. медичних масок, 5 тис. захисних комбінезонів, а також безконтактні термометри, дезінфектори та інше медичне обладнання", - повідомили в ВП.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз передав медикам 936 об'єднаних громад України засоби для боротьби з COVID-19. Вантаж складається із захисних рукавичок, масок, окулярів, безконтактних термометрів, респіраторів і дезінфікуючих засобів.

Також повідомлялося, що гуманітарну допомогу Україні надасть Болгарія. Допомога піде на потреби українських медиків.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України помощьАзербайджанКоронавірус
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