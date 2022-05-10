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Азербайджан передал в Днепр 20 тонн гуманитарной помощи

Фото: Азербайджан передал в Днепр 20 тонн гуманитарной помощи (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В Днепр поступило 20 тонн гуманитарной помощи от Азербайджана. В гуманитарке продукты длительного хранения и медикаменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

"Мы искренне благодарим посольство и народу Азербайджана за эту помощь. Здесь крупы, консервы, масло, мука и многие другие продукты, которые не будут быстро портиться. Кроме этого, посольство направило нам расходные медицинские материалы", - отметила Наталья Костюченко, председатель БФ "Фонд обороны страны".

Напомним, в конце апреля посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова сообщила, что в Днепр посольство отправило два десятка тонн гуманитарной помощи, к упаковке которой присоединился и ее сын.

Филатов также выразил благодарность Эльмире Ахундовой и народу Азербайджана, отметив, что Днепр как город, где живет большая азербайджанская община, всегда будет помнить эту поддержку.

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ДнепрГуманитарная помощьАзербайджан