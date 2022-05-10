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Азербайджан передав до Дніпра 20 тонн гуманітарної допомоги

Фото: Азербайджан передав до Дніпра 20 тонн гуманітарної допомоги (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

До Дніпра надійшло 20 тонн гуманітарної допомоги від Азербайджану. У гуманітарці продукти довготривалого зберігання та медикаменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"Ми щиро дякуємо посольству і народу Азербайджану за цю допомогу. Тут крупи, консерви, олія, борошно та багато інших продуктів, які не будуть швидко псуватися. Крім цього, посольство направило нам розхідні медичні матеріали", - зазначила Наталя Костюченко, голова БФ "Фонд оборони країни".

Нагадаємо, наприкінці квітня посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова повідомила, що до Дніпра посольство відправило два десятки тонн гуманітарної допомоги, до пакування якої долучився і її син.

Філатов також висловив вдячність Ельмірі Ахундовій та народу Азербайджану, зауваживши, що Дніпро як місто, де живе велика азербайджанська громада, завжди пам’ятатиме цю підтримку.

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ДніпроГуманітарна допомогаАзербайджан