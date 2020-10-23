ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Азербайджан звільнив ще понад 10 поселень в Нагірному Карабасі, - Алієв

Баку, П'ятниця 23 жовтня 2020 17:44
Азербайджан звільнив ще понад 10 поселень в Нагірному Карабасі, - Алієв
Фото: Ільхам Алієв (facebook.com LiderIlhamAliyev)
Автор: Дмитро Левицький

Азербайджанська армія повернула під свій контроль понад 10 населених пунктів в Нагірному Карабасі. Поселення звільнили від окупації у чотирьох районах.

Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв на сторінці у Twitter.

За його словами, сьогодні з-під вірменської окупації було звільнено села Зіланлі, Курд-Махрізлі, Муганлі та Алагуршаг в районі Губальді. Також контроль відновили над поселеннями Доланар та Бунядлі Ходжавендського району.

Крім того, азербайджанські військові звільнили села Даг Тумас, Нусус, Халафлі, Мінбашилі, Вейсаллі в Джабраїльському районі та села Ванадлі та Мірзахасанлі в Зангіланському районі.

Нагадаємо, вчора Алієв заявив про відновлення контролю над кордоном з Іраном в Нагірному Карабасі. Азербайджанські військові звільнили останнє поселення на кордоні.

Як писало РБК-Україна, Вірменія виступила за введення російського миротворчого контингенту в зону конфлікту в Нагірному Карабасі.

Крім того, генсек НАТО закликав Туреччину використати свій вплив в регіоні для примирення Вірменії та Азербайджану.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Ільхам АлієвАрменияАзербайджанНагорный Карабах

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся