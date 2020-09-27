ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Азербайджан объявил войну всему народу Армении, - Пашинян

Автор: Юлия Струк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну всему народу Армении. По словам Пашиняна, его народ был готов к подобному исходу событий.

Об этом сказано в тексте его обращения к гражданам Армении, опубликованном на сайте правительства страны.

"Диктаторский режим Ильхама Алиева возобновил боевые действия. Это война, объявленная армянскому народу. Это война против нашей независимости, свободы и достоинства. Армянский народ готов к этой войне", - отметил премьер.

Пашинян подчеркнул, что "диктатура Азербайджана сегодня пытается оправдать собственные пропагандистские обещания" разрешить карабахский конфликт военным путем.

Самые читаемые новости

"Армянский народ готов нанести врагу достойный удар. Республика Армения является гарантом безопасности и независимости Республики Арцах... Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы сохранить неприкосновенность границ нашей родины, защитить нашу свободу и независимость", - заявил он.

По словам главы правительства Армении, на данный момент противник уже несет значительные потери в живой силе и технике. Боеспособность армии, заявил Пашинян, сегодня выше, чем когда-либо.

Он призвал международное сообщество использовать все свои рычаги влияния, чтобы не допустить любое возможное вмешательство Турции, "которое в конечном итоге дестабилизирует ситуацию в регионе".

"Агрессивное поведение Турции, которое было особенно опасным во время июльских событий и продолжается сегодня, вызывает серьезную озабоченность... Международное сообщество должно работать вместе, чтобы не допустить опасного развития событий и воздерживаться от любых попыток дестабилизировать регион", - заявил Пашинян.

Напомним, правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Как писало РБК-Украина, сегодня Азербайджан перешел в наступление вдоль линии Нагорно-Карабахского конфликта. По данным Минобороны страны, под контроль Баку уже взято как минимум 7 населенных пунктов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АрменияАзербайджанНикол Пашинян