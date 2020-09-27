Азербайджан объявил войну всему народу Армении, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну всему народу Армении. По словам Пашиняна, его народ был готов к подобному исходу событий.

Об этом сказано в тексте его обращения к гражданам Армении, опубликованном на сайте правительства страны.

"Диктаторский режим Ильхама Алиева возобновил боевые действия. Это война, объявленная армянскому народу. Это война против нашей независимости, свободы и достоинства. Армянский народ готов к этой войне", - отметил премьер.

Пашинян подчеркнул, что "диктатура Азербайджана сегодня пытается оправдать собственные пропагандистские обещания" разрешить карабахский конфликт военным путем.

"Армянский народ готов нанести врагу достойный удар. Республика Армения является гарантом безопасности и независимости Республики Арцах... Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы сохранить неприкосновенность границ нашей родины, защитить нашу свободу и независимость", - заявил он.

По словам главы правительства Армении, на данный момент противник уже несет значительные потери в живой силе и технике. Боеспособность армии, заявил Пашинян, сегодня выше, чем когда-либо.

Он призвал международное сообщество использовать все свои рычаги влияния, чтобы не допустить любое возможное вмешательство Турции, "которое в конечном итоге дестабилизирует ситуацию в регионе".

"Агрессивное поведение Турции, которое было особенно опасным во время июльских событий и продолжается сегодня, вызывает серьезную озабоченность... Международное сообщество должно работать вместе, чтобы не допустить опасного развития событий и воздерживаться от любых попыток дестабилизировать регион", - заявил Пашинян.

Напомним, правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Как писало РБК-Украина, сегодня Азербайджан перешел в наступление вдоль линии Нагорно-Карабахского конфликта. По данным Минобороны страны, под контроль Баку уже взято как минимум 7 населенных пунктов.