Азербайджан обнародовал список подбитой техники противника в Карабахе

В Азербайджане заявляют, что уничтожили более 200 танков и другой бронетехники
Министерство обороны Азербайджана обнародовало собственные подсчеты подбитой техники противника в ходе боев в Нагорном Карабахе. Военные Азербайджана заявляют об уничтожении сотен единиц техники.
Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.
"Сегодня азербайджанская армия продвинулась в определенных направлениях, очистив территорию от войск противника, освободив новые базы", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, с 27 сентября по 2 октября 20:00 общие потери противника составляют:
Напомним, по данным местных СМИ, бои между армянскими и азербайджанскими силами в районе Нагорного Карабаха продолжаются на направлениях Физули-Джебраил и Агдере.
Президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован сейчас, поскольку у Азербайджана нет времени, чтобы ждать мирного урегулирования ситуации еще 30 лет.