Азербайджан оприлюднив список підбитої техніки противника в Карабасі

В Азербайджані заявляють, що знищили понад 200 танків і іншої бронетехніки
Міністерство оборони Азербайджану оприлюднило власні підрахунки підбитої техніки противника в ході боїв в Нагірному Карабасі. Військові Азербайджану заявляють про знищення сотень одиниць техніки.
Про це повідомляється на сайті Міноборони Азербайджану.
"Сьогодні азербайджанська армія просунулася в певних напрямках, очистивши територію від військ противника, звільнивши нові бази", - йдеться в повідомленні.
За даними військового відомства, 27 вересня по 2 жовтня 20:00 загальні втрати противника складають:
Нагадаємо, за даними місцевих ЗМІ, бої між вірменськими та азербайджанськими силами в районі Нагорного Карабаху тривають на напрямках Фізулі-Джебраил і Агдере.
Президент Азербайджан Ільхам Алієв заявив, що конфлікт у Нагірному Карабасі повинен бути врегульований зараз, оскільки в Азербайджану немає часу, щоб чекати мирного врегулювання ситуації ще 30 років.