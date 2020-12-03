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Азербайджан оприлюднив втрати за час конфлікту в Нагірному Карабасі

Баку, Четвер 03 грудня 2020 15:20
Азербайджан оприлюднив втрати за час конфлікту в Нагірному Карабасі
Фото: війна в Крабахе (twitter com Karabakh_MoD)
Автор: Игорь Литвиненко

Азербайджан за час військового конфлікту в Нагірному Карабасі втратив убитими 2783 людини. Зниклими безвісти вважаються понад 100 азербайджанських військових.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони Азербайджану.

В Баку відзначили, що серед загиблих в результаті війни в Карабаху ведуться роботи по ідентифікації 103 військовослужбовців за допомогою аналізу ДНК.

"На війні загинуло 2783 військовослужбовців наших Збройних сил. Зникли понад 100 військовослужбовців. Вживаються необхідні заходи для їх пошуку та інформування їх сімей. В цей час у медичних закладах проходять лікування 1245 військовослужбовців", - повідомили в Міноборони Азербайджану.

В майбутньому Азербайджан планує представити детальну інформацію про імена, дати народження, звання та маршруті загиблих військових.

Нагадаємо, військовий конфлікт в Нагірному Карабаху між Азербайджаном і Вірменією спалахнув 27 вересня. Він тривав півтора місяця, після чого, в ніч на 10 листопада, Азербайджан, Вірменія за посередництва Росії підписали мирна угода.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що мирна угода щодо Нагірного Карабаху поставило крапку в багаторічному конфлікті. При цьому за час конфлікту загинули 94 мирних жителів Азербайджану, понад 400 отримали поранення.

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