Азербайджан ніколи не відмовлявся від перемовин з Вірменією, - Алієв

Фото: Ільхам Алієв (flickr.com/worldeconomicforum)

Азербайджан ніколи не відмовлявся від переговорів з Вірменією щодо конфлікту в Нагірному Карабасі. Однак процес переговорів щодо врегулювання ситуації не може бути одностороннім.

Таку заяву зробив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera.

За словами Алієва, у минулому переговори щодо Карабаху не завжди йшли "гладко", але при цьому переговорний процес продовжувався.

"Ми домоглися просування, і це було нелегко. У нас було багато розбіжностей. Однак ми поетапно просувалися вперед і розробили те, чого ми досягли до цього моменту", - зазначив він.

У зриві переговорів азербайджанський президент звинувачує нову вірменську владу на чолі з прем'єром Ніколом Пашиняном, який зайнявши посаду "знищив все, що було до нього".

"Він знищив усі напрацьовані принципи. Вся відповідальність лежить на ньому і на його уряді", - заявив Алієв.

Він додав, що переговори зупинилися після того, як прозвучала заява вірменського прем'єра про те, що "Карабах - це Вірменія".

"Після цієї заяви у мене відбулися зустрічі з Пашиняном. Однак зустрічі були абсолютно безглуздими та мали формальний характер. Він говорив мені, що території не будуть повернені. Якщо вони не хочуть цього робити, то про що після цього можна говорити?", - наголосив лідер Азербайджану.

Нагадаємо, раніше Пашинян назвав умову для початку переговорів з Баку щодо врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.