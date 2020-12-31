Азербайджан начал поставки газа в Европу в обход России

Азербайджан начала коммерческие поставки газа в страны Европы в обход Российской Федерации. Поставки идут по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP).

Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на местное Министерство энергетики.

"Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу посредством TAP и тем самым достигнута стратегическая цель в реализации проекта Южный газовый коридор", - сообщили в Министерстве энергетики.

Также сообщается, что Баку на протяжении 25 лет будет ежегодно поставлять в Европу более 10 млрд кубометров газа. Около 8 млрд кубометров будет получать Италия, остальное - Греция, Болгария и другие соседние рынки.

Отметим, в этом году завершилось строительство TAP, общая протяженность которого составляет 878 км. Он является последним компонентом проекта Южного газового коридора для прямых поставок азербайджанского газа в Европу.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Азербайджан изучат возможность расширения Южного газотранспортного коридора. В частности, президент Владимир Зеленский считает, что Баку мог бы использовать транзитный потенциал Украины.