Азербайджан может экспортировать газ через Украину после завершения контракта с РФ, - Алиев

Украина и Европейский Союз обратились к Азербайджану с просьбой помочь заключить новое соглашение на поставку природного газа после завершения действующего транзитного контракта с Россией.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, переговоры с властями Украины, ЕС и Россией продолжаются и все стороны, похоже, заинтересованы в продолжении поставок.

"Мы поможем, если сможем. Я думаю, что есть возможность продлить это соглашение", - сказал Алиев на конференции в субботу в городе Шуша.

Он отметил, что в случае остановки поставок российского газа через Украину, Австрия и Словакия, будут иметь "серьезные проблемы", ведь им придется переплачивать "сотни и сотни миллионов" для закупки газа из других источников.

Впрочем, добавил Алиев, Азербайджан пытается быть "осторожным", поскольку в прошлом его ложно обвиняли в реэкспорте российского газа.

Президент заявил, что добыча газа в его стране должна увеличиться благодаря новым и действующим проектам на Каспийском море.