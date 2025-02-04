Азербайджан має докази, що літак AZAL збили росіяни, - Reuters

Авіакатастрофа в Казахстані

Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані під містом Актау розбився літак "Азербайджанських авіаліній".

Як з'ясувалося пізніше, літак летів із Баку до Грозного, але в російському місті він посадку не здійснив. Замість цього борт попрямував у бік Казахстану через Каспійське море.

Росіяни заборонили літаку здійснити посадку в Грозному, оскільки в цей момент місто перебувало під атакою безпілотників. На цьому тлі одна з систем ППО підбила літак.

Попри прохання екіпажу здійснити посадку в іншому російському місті, йому було відмовлено. Тому літак був змушений летіти до Казахстану, щоб здійснити посадку там.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що Росія повинна визнати провину, покарати винних і виплатити компенсації.

Детально про те, чи може така трагедія вплинути на відносини між Росією та Азербайджаном, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.