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Азербайджан готов увеличить поставки газа в Европу

Автор: Александр Белоус

Азербайджан имеет достаточно запасов газа для поставок в Европу. При необходимости он может увеличить поставки газа для соседних стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго Азербайджана.

Как отмечается в сообщении, в рамках Анталийского дипломатического форума министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с энергетическим диалогом между Азербайджаном и Европейским союзом.

"Они подчеркнули важность расширения энергетического диалога на новые энергетические рынки в Южном газовом коридоре", - говорится в сообщении.

Также достигнута договоренность о продолжении диалога с Еврокомиссией и Западными Балканами для решения вопросов, возникающих в связи с возможными поставками газа на Западные Балканы в рамках расширения Южного газового коридора, отметили в Минэнерго Азербайджана.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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