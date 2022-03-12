Азербайджан готовий збільшити постачання газу до Європи

Азербайджан має достатньо запасів газу для поставок до Європи. При необхідності він може збільшити поставки газу для сусідніх країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго Азербайджану.
Як наголошується в повідомленні, в рамках Анталійського дипломатичного форуму міністр енергетики Парвіз Шахбазов зустрівся з Комісаром ЄС з питань сусідства і розширення Олівером Вархелі.
На зустрічі були обговорені питання, пов'язані з енергетичним діалогом між Азербайджаном і Європейським союзом.
"Вони підкреслили важливість розширення енергетичного діалогу на нові енергетичні ринки в Південному газовому коридорі", - йдеться в повідомленні.
Також досягнута домовленість про продовження діалогу з Єврокомісією і Західними Балканами для вирішення питань, що виникають у зв'язку з можливими поставками газу на Західні Балкани в рамках розширення Південного газового коридору, відзначили в Міненерго Азербайджану.
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