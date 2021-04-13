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Азербайджан готов снять ограничения по числу авиарейсов из Украины, но через год

Автор: Игорь Литвиненко

Азербайджан готов снять ограничения по количеству авиарейсов из Украины. Это может произойти до лета 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Соответствующий вопрос обсудил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий со своим азербайджанским коллегой Рашадом Набиевым во время визита в Азербайджан.

"Министры также обсудили перспективы сотрудничества в области авиации и автоперевозок. Азербайджанская сторона сообщила о готовности снять ограничения по количеству авиарейсов и положительно рассмотреть запрос Госавиаслужбы Украины. Вместе с тем, ограничения по количеству авиаперевозчиков страна будет готова снять до лета 2022 года", - сообщили в министерстве.

При этом стороны договорились повысить действующую квоту разрешений во время ближайшего заседания Смешанной комиссии в мае 2021 года.

Отметим, Украина поднимала вопрос снятия ограничения авиасообщения между странами еще в 2019 году. В частности, стороны обсуждали количество авиакомпаний, которые могут совершать авиарейсы.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина рассчитывает подписать соглашение об открытом небе с Европейским союзом до конца июня.

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Новости Украины АзербайджанавиасообщениеВладислав Криклий
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