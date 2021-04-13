Азербайджан готов снять ограничения по числу авиарейсов из Украины, но через год

Соответствующий вопрос обсудил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий со своим азербайджанским коллегой Рашадом Набиевым во время визита в Азербайджан.

"Министры также обсудили перспективы сотрудничества в области авиации и автоперевозок. Азербайджанская сторона сообщила о готовности снять ограничения по количеству авиарейсов и положительно рассмотреть запрос Госавиаслужбы Украины. Вместе с тем, ограничения по количеству авиаперевозчиков страна будет готова снять до лета 2022 года", - сообщили в министерстве.

При этом стороны договорились повысить действующую квоту разрешений во время ближайшего заседания Смешанной комиссии в мае 2021 года.

Отметим, Украина поднимала вопрос снятия ограничения авиасообщения между странами еще в 2019 году. В частности, стороны обсуждали количество авиакомпаний, которые могут совершать авиарейсы.