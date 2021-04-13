Азербайджан готов снять ограничения по числу авиарейсов из Украины, но через год

Азербайджан готов снять ограничения по количеству авиарейсов из Украины. Это может произойти до лета 2022 года.

Соответствующий вопрос обсудил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий со своим азербайджанским коллегой Рашадом Набиевым во время визита в Азербайджан.

"Министры также обсудили перспективы сотрудничества в области авиации и автоперевозок. Азербайджанская сторона сообщила о готовности снять ограничения по количеству авиарейсов и положительно рассмотреть запрос Госавиаслужбы Украины. Вместе с тем, ограничения по количеству авиаперевозчиков страна будет готова снять до лета 2022 года", - сообщили в министерстве.

При этом стороны договорились повысить действующую квоту разрешений во время ближайшего заседания Смешанной комиссии в мае 2021 года.

Отметим, Украина поднимала вопрос снятия ограничения авиасообщения между странами еще в 2019 году. В частности, стороны обсуждали количество авиакомпаний, которые могут совершать авиарейсы.