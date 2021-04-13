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Азербайджан готовий зняти обмеження по кількості авіарейсів з України, але через рік

Новость на русском → Баку, Вівторок 13 квітня 2021 11:58
Азербайджан готовий зняти обмеження по кількості авіарейсів з України, але через рік Фото: обмеження за кількістю авіарейсом з України можуть зняти до літа 2022 року (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Азербайджан готовий зняти обмеження за кількістю авіарейсів з України. Це може статися до літа 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Відповідне питання обговорив міністр інфраструктури України Владислав Криклій зі своїм азербайджанським колегою Рашадом Набієвим під час візиту в Азербайджан.

"Міністри також обговорили перспективи співпраці в галузі авіації та автоперевезень. Азербайджанська сторона повідомила про готовність зняти обмеження за кількістю авіарейсів і позитивно розглянути запит Державіаслужби України. Разом з тим, обмеження щодо кількості авіаперевізників країна буде готова зняти до літа 2022 року", - повідомили в міністерстві.

При цьому сторони домовилися підвищити діючу квоту дозволів під час найближчого засідання Змішаної комісії в травні 2021 року.

Відзначимо, Україна підіймала питання зняття обмеження авіасполучення між країнами ще в 2019 році. Зокрема, сторони обговорювали кількість авіакомпаній, які можуть здійснювати авіарейси.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна розраховує підписати угоду про відкритому небі з Європейським союзом до кінця червня.

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