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Азербайджан готов обеспечить Украину топливом, - Зеленский

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Киев, Понедельник 28 марта 2022 18:57
Азербайджан готов обеспечить Украину топливом, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Владимир Зеленский рассказал о переговорах с президентом Азербайджана. Обсуждались обстрелы мирного населения и необходимость зеленых коридоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского.

В своем аккаунте в Twitter Президент Украины рассказал о переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам Зеленского обсуждалась необходимость гуманитарных коридоров и новые обстрелы мирного населения. Так же Президент поблагодарил Алиева за гуманитарную помощь и за готовность предоставить топливо для посевной.

Напомним, что Зеленский назвал 5 шагов для остановки российской агрессии.

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