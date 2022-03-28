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Азербайджан готовий забезпечити Україну паливом, - Зеленський

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Київ, Понеділок 28 березня 2022 18:57
Азербайджан готовий забезпечити Україну паливом, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Володимир Зеленський розповів про переговори з президентом Азербайджану. Обговорювалися обстріли мирного населення і необхідність зелених коридорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Володимира Зеленського.

У своєму акаунті в Twitter Президент України розповів про переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

За словами Зеленського обговорювалася необхідність гуманітарних коридорів і нові обстріли мирного населення. Так само Президент подякував Алієва за гуманітарну допомогу і за готовність надати паливо для посівної.

Нагадаємо, що Зеленський назвав 5 кроків для зупинки російської агресії.

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Володимир Зеленський Азербайджан
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