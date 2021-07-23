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Армения заявила об обстреле позиций своих военных на границе с Азербайджаном: есть раненые

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Ереван, Пятница 23 июля 2021 19:24
Армения заявила об обстреле позиций своих военных на границе с Азербайджаном: есть раненые Фото: Армения заявила об обстреле позиций своих военных на границе с Азербайджаном (facebook.com/ArmeniaMOD)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Армения заявила об обстреле позиций своих военных на границе с Азербайджаном, есть раненые. Инцидент произошел на участке Гегаркуник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Армении

"В результате очередной провокации азербайджанской стороны трое военнослужащих вооруженных сил Армении получили огнестрельное ранение. Их жизни ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

В ведомстве осудили "очередную провокацию" со стороны Азербайджана.

В Минобороны Армении также отметили, что обстрелу позиций армянских военных предшествовало заявление азербайджанской стороны о гибели военнослужащего от снайперского огня.

"Этому (обстрелу - ред.) предшествовали стрельба на самих азербайджанских военных базах, что может быть связано с межличностным инцидентом между азербайджанскими военными", - добавили армянские военные.

Напомним, ранее Баку обвинил Ереван в гибели азербайджанского военного от снайперского огня. В Минобороны Азербайджана заявили о подготовке ответных мер.

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обстрел Армения граница Азербайджан
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