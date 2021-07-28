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Азербайджан і Вірменія знову звинуватили один одного в обстрілі: є поранені

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Баку, Середа 28 липня 2021 09:59
Азербайджан і Вірменія знову звинуватили один одного в обстрілі: є поранені Фото: Азербайджан і Вірменія знову звинуватили один одного в обстрілі (Віталій Носач/РБК-Україна )
Автор: Марія Кучерявець

Міноборони Вірменії та Азербайджану обмінялися взаємними звинуваченнями про обстріл військових позицій на кордоні. Силові відомства також заявили про поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби міністерств оборони Вірменії та Азербайджану.

"В результаті бойових дій, розпочатих після атаки збройних сил Азербайджану 28 липня, станом на 8:30 з вірменської сторони три постраждалих, двоє військовослужбовців поранені. Бої тривають", - заявили вірменські військові.

В свою чергу Міноборони Азербайджану заявило, що підрозділи збройних сил Вірменії продовжують здійснювати провокації на Кельбаджарський ділянці вірмено-азербайджанської державного кордону.

"28 липня починаючи з приблизно 00:50, підрозділи збройних сил Вірменії з бойових позицій зі стрілецької зброї і гранатометів в черговий раз піддали інтенсивному обстрілу позиції азербайджанської армії", - йдеться у повідомленні.

За інформацією азербайджанських військових, в результаті обстрілу поранено двох солдатів, їм надали першу медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше Баку звинуватив Єреван в загибелі азербайджанського військового від снайперського вогню, у Міноборони Азербайджану заявили про підготовку заходів у відповідь.

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