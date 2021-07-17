ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле позиций на границе

Новина українською →
Баку, Суббота 17 июля 2021 21:35
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле позиций на границе Фото: Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах позиций на границе (facebook.com artsakhdefencearmy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле Арменией позиций своих военных на границе. Ереван в свою очередь сообщил, что азербайджанская сторона открывала огонь по армянским позициям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы министерств обороны Азербайджана и Армении.

"Утром 17 июля вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - заявили азербайджанские военные.

Они отметили, что на обстрелы с армянской стороны был открыт ответный огонь, чтобы "заставить замолчать другую сторону". Среди азербайджанских военных потерь нет.

Спустя несколько часов Минобороны Армении выпустило пресс-релиз. В нем говорится, что днем 17 июля азербайджанские военные "периодически обстреливали армянские позиции", которые находятся на участке границы близ села Ерасх.

Армянская сторона также открывала ответный огонь. "С армянской стороны погибших и раненых нет. Обстановка в районе Ерасха относительно стабильная", - уточнили в ведомстве.

Напомним, 14 июля на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка. В Баку заявили о ранении военного.

Читайте РБК-Украина в Google News
обстрел Армения Азейбарджан
NEWS
Эстония отказалась отправлять посла в Беларусь и назвала причину
Эстония отказалась отправлять посла в Беларусь и назвала причину
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания